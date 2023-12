“L'aradio suona ancora” serata dedicata agli anni ’60 presso il Monastero di San Biagio

Serata dedicata agli anni ’60, organizzata dell’associazione culturale Mondonuova, si è tenuta a Mondovì, presso il Monastero di San Biagio.

"L'aradio suona ancora" libro dell'avvocato Elio Tomatis, è stato la trama della serata ed un’avvincente testimonianza degli albori degli anni ’60, un periodo di transizione, di cambiamenti culturali e sociali che ha plasmato l'anima di un'intera generazione.

Il moderatore della serata, Maura Leonti, ha evidenziato: “L’autore ci ha catapultato, attraverso le pagine del suo libro, in un’epoca in cui l'aria era carica di sogni e gli ideali e la speranza erano palpabili. Il tempo sembrava muoversi con un passo più lento e le stagioni ne segnavano i ritmi. Oggi, 60 anni dopo, l'aria è ancora carica di sogni, gli ideali e la speranza sono ancora palpabili, ma il tempo si muove velocissimo dettato dagli allert sugli smartphone e le stagioni non sono più quelle di una volta.”

L’incontro è stato una dinamica chiacchierata dell’autore, Elio Tomatis, con il professore Stefano Casarino, un dialogo che ha portato oltre il tempo, tra la nostalgia di un'epoca che fu e la frenesia del nostro presente.

In questa atmosfera sospesa tra famiglia, scuola, mestieri, autorità riconosciute e vita di paese, il collegamento con il resto dell’umanità agli inizi degli anni ’60 era la radio.

La radio si è trasformata ed evoluta, ma ha continua ad essere la compagna instancabile di viaggi e momenti.

Un'amica che, nonostante le trasformazioni del tempo, è ancora con noi.

Le voci narranti sono state di Marzia Arena e Paolo Rolfi. Alla fisarmonica Fabrizio Dutto e la voce è stata di Giulia Avagnina con canzoni di quell’epoca, da “Sapore di sale” a “Nel blu dipinto di blu”. Il grande attore della serata è stato il piccolo Stephan Mesiti, nel ruolo dell’autore del libro ai tempi della scuola elementare.

Ha concluso la serata Cecilia Rizzola, presidente dell’associazione culturale Mondonuova, ringraziando i relatori e il numeroso pubblico presente.