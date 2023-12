La Granda onora ventiquattro nuovi insigniti "al Merito della Repubblica Italiana"

Giovedì 7 dicembre alle ore 10.30, presso la Sala San Giovanni in via Roma 4 a Cuneo si svolgerà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica con decreto datato due giugno a ventiquattro cittadini della provincia.

Le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” sono state istituite per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel volontariato e rappresentano un riconoscimento per coloro che si sono distinti con impegno e dedizione, per aver operato a fini sociali e umanitari nei confronti della collettività.