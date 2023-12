Mondovì contribuisce allo sviluppo del sentiero Landandè con seimila euro

«Continua l’impegno della nostra Amministrazione per rafforzare l’attrattività turistica della città» il commento del sindaco Luca Robaldo, e dell’assessora al Turismo Francesca Botto. «Il Sentiero Landandè è oggi un efficace elemento di promozione territoriale, valido sia per il turismo straniero ed esogeno, sia per quello di prossimità. Grazie al Comitato Landandè per l’opera di raccordo, animazione e progettazione, grazie alla Fondazione CRC per la consueta sensibilità e grazie ai Comuni partner per la collaborazione. Dopo l’inaugurazione del nuovo Sentiero del Bosco della Nova la scorsa settimana, i potenziamenti infrastrutturali del Landandè arricchiranno senza dubbio l’offerta escursionistica monregalese urbana ed extraurbana. Siamo orgogliosi di supportare il Comitato nella predisposizione di nuova cartellonistica e nell’apertura del nuovo “petalo” della valle Mongia, a testimonianza di quanto, per la nostra città, sia importante il coinvolgimento cross-territoriale da attuare anche attraverso esperienze vincenti come quella del Landandè».