Mondovì, il centrosinistra traccia un primio bilancio di attività: "Diciotto mesi, ventuno interrogazioni, tre ordini del giorno"

"Il lavoro della minoranza in Consiglio comunale avviene spesso ai margini del cono di luce della comunicazione pubblica, ma ha una importanza sostanziale."

Così i consiglieri del centrosinistra monregalese, Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia, tracciano un primo bilancio relativo alle attivià in consiglio.

"In ottemperanza al mandato degli elettori il nostro lavoro - scrivono - consiste nel controllo degli atti della Giunta, nell’esame pubblico in Consiglio comunale dei provvedimenti e dei documenti di bilancio e di orientamento proposti all’approvazione, e nell’espressione del nostro voto. Lontani da tatticismi o partigianerie abbiamo esercitato, pur con i nostri limiti di tempo e di competenze, il nostro impegno ad esaminare ogni aspetto ed a valutarlo, pronti a cogliere eventuali punti critici con un occhio al bene della comunità, e attenti il più possibile ai punti di forza e di condivisione delle scelte. Secondo questo principio ci siamo trovati più volte in accordo con i provvedimenti della maggioranza, quando ritenevamo che andassero nella giusta direzione a vantaggio della collettività, e abbiamo invece condotto battaglie di opposizione quando la nostra formazione, il nostro orientamento e la nostra coscienza ce lo imponeva. Citiamo due casi su tutti: l’opposizione alle modifiche allo Statuto comunale a proposito delle Commissioni consiliari (che hanno tolto spazio e prerogative alle minoranze) e quella contro l’estensione alla città di Mondovì del Daspo urbano, da noi giudicata eccessiva e di breve respiro.

Soprattutto – è questo il carattere “attivo” del lavoro di consigliere di minoranza – in questi diciotto mesi di mandato abbiamo formulato interrogazioni al Consiglio. Sono occasioni per segnalare problemi e criticità all’Amministrazione, fare proposte concrete in modo pubblico, rendere note ai cittadini (tramite il vincolo alla risposta da parte della Giunta) circostanze che altrimenti verrebbero alla luce a fatica.

Sono state finora ventuno. Alcune sono state utili per far conoscere ai cittadini le iniziative intraprese dal Comune in occasione di eventi inattesi e eccezionali: quella sulle modalità di pulizia strade in occasione della nevicata del 15 dicembre 2022; quella sui tempi e i modi di ripristino del teatro Baretti e della realizzazione della stagione teatrale dopo gli eventi alluvionali; nella settimana di Ferragosto 2023, l’interrogazione sui provvedimenti presi in relazione ai gravi problemi occorsi al sistema di captazione dell’acquedotto, che ha provocato giorni di non-potabilità dell’acqua per i cittadini. Altre hanno segnalato agli assessorati e agli uffici situazioni problematiche: il rischio del traffico veicolare in Corso Europa e viale Vittorio Veneto, il degrado del viadotto ferroviario e dei ponti in gestione al Comune, le condizioni precarie dello scalone monumentale che collega i quartieri Altipiano e Breo, il bisogno di pulizia e manutenzione del passaggio coperto tra piazzetta Levi e via Manessero e della volta dei portici di Corso Statuto a lato del palazzo Comunale, la destinazione dell’area dei magazzini comunali nell'area dell'IIS Cigna al Borgato, la situazione del rischio “campi elettromagnetici” sul territorio cittadino, emerso a lato della vicenda dell’antenna per telecomunicazioni di Rifreddo. Una serie di interrogazioni hanno poi avuto come oggetto gli orientamenti dell’Amministrazione su questioni più ampie e generali, come le iniziative intraprese per ottenere il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Mondovì, la realizzazione di piste ciclabili e di un'area sosta per i camperisti all’interno del territorio comunale, la stesura del nuovo bando di gara per la gestione della raccolta rifiuti e pulizia. Crediamo siano state di particolare importanza le sollecitazioni in campo sociale e assistenziale: quella sulle iniziative di promozione dell’agio e la prevenzione del disagio nelle politiche sociali e giovanili; quella sulle misure per favorire l’accesso alle istanze on-line per i soggetti fragili o in povertà digitale; quella sulla convocazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Sud Est e per la ricostituzione della Cabina di Regia del Comitato; quella sulle azioni messe in campo dall’Amministrazione per richiedere l’aumento da parte della Regione Piemonte dei fondi per gli Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali. Va detto che su tali questioni abbiamo trovato disponibilità e apertura, come nel caso della nostra segnalazione del Bando Edisu Piemonte per la realizzazione di sale studio per i giovani universitari in convenzione per l’anno 2023, che, prontamente accolta, ha fruttato il finanziamento del progetto per la Biblioteca Civica. Vogliamo citare inoltre l’attivazione del percorso per la certificazione di Mondovì come “Comune amico della famiglia” da parte dell’assessorato competente, in merito al quale il Partito Democratico aveva contribuito a creare sensibilizzazione con la presentazione di un ordine del giorno il 2 febbraio 2023 e con un convegno il 23 febbraio in sala Scimè."