Torna il presepe nella parrocchiale di Valcasotto

L’associazione Amici di Valcasotto, grazie al fondamentale aiuto di alcuni volontari e dei parrocchiani, ha allestito il presepe presso la parrocchiale del paese.

Una tradizione riemersa lo scorso anno in occasione dell’addio al compianto Ugo Robaldo, con la guida dalle memorie storiche della frazione pamparatese che aveva contribuito al ritrovamento le antiche statuette. Una consuetudine un tempo viva, che rischiava di scomparire insieme ai racconti delle tante persone che oggi non sono più tra noi. Predisposto presso l’altare laterale del Sacro Cuore di Gesù, ben visibile all’ingresso in chiesa, è stato addobbato con rami di pino e muschio locale e sarà apprezzabile durante le celebrazioni eucaristiche.

Si ringrazia il parroco, don Giuseppe Canavese, per la disponibilità e i volontari Aldo, Carla, Claudia, Gianpaolo, Ivo, Luciana, Mauro per l’impegno e la dedizione.