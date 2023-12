Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara: in Granda oltre mille interventi per incidenti stradali da inizio anno

Vigili del fuoco della Granda in festa per le celebrazioni in onore di Santa Barbara, la protettrice del Corpo più amato d'Italia.

Dopo gli eventi organizzati nel cuore della città, ieri 3 dicembre a Cuneo, oggi 4 dicembre è stato il momento delle celebrazioni ufficiali, con gli onori ai Caduti presso la sede centrale del Comando provinciale, alla presenza del Prefetto Fabrizia Triolo e alle 11 la celebrazione della santa messa in Duomo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia.

La cerimonia è stata anche l'occasione per il bilancio delle attività svolte nel corso del 2023, nel quale i Vigili del Fuoco della Granda sono stati impegnati in 8.409 interventi.

Nel dettaglio, sono state 1.723 le richieste per incendio; 1.123 le richieste per incidenti stradali e 1.008 richieste per soccorso a persone; 128 gli interventi per dissesti statici; 374 quelli per danni d’acqua; 2.540 sono state le richieste per soccorsi vari (quali fughe gas, ricerche persone, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso ad animali, ecc ).

La giornata vedrà anche il momento conviviale con il pranzo presso il comando e la consegna delle benemerenze.

CROCI DI ANZIANITA'

Bernardi Flavio, Cavarrero Marco, Garelli Giuliano, Luciano Massimo, Trincheri Alessandro

DIPLOMI LODEVOLE SERVIZIO

Barberis Gianpiero, Bedino Angelo, Cinquini Flavio, Costamagna Corrado, Costamagna Silvio, Fuscaldo Tony, Ghisolfi Ezio, Oggero Valerio, Rosso Remo, Soave Giancarlo, Sorzana Alberto.