Auto si cappotta a Villanova Mondovì: soccorsa la donna alla guida del mezzo

Incidente nella serata di oggi, lunedì 4 dicembre, a Villanova Mondovì.

Un'auto, probabilmente a causa della neve che ha reso scivoloso il manto stradale, ha sbandato cappottandosi su un lato sulla strada che porta a Villavecchia.

A bordo del veicolo una donna, che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. La conducente è stata portata in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.