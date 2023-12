A Cuneo e a Saluzzo proseguono gli eventi legati alla mostra su Lotto e Tibaldi

Quattro passi con alcuni testimoni di una luna lunga storia d’amore, di fede, di spiritualità. Da Loreto, quasi 6.000 scintille di luce diffuse in tutto il mondo, tra cui il Santuario di Graglia. La conferenza continuerà con l’analisi della diffusione della fede lauretana in Piemonte. Numerosi sono i siti studiati nelle otto province che compongono questa regione. La fede nei confronti della Madonna di Loreto nel Piemonte, così come nel resto della nostra penisola italiana, si sviluppò tramite la proliferazione di statue, di più grandi e più piccole dimensioni, ma anche attraverso la realizzazione di dipinti ad hoc, che anzi talora la statuaria maturò proprio sulla falsariga di un’originaria dipintura. Notevole anche la diffusione di edifici realizzati sulle misure della Santa Casa a testimoniare come diverse siano le tipologie utilizzate dai fedeli per la trasmissione della venerazione alla Madonna di Loreto.