A Cuneo, la bontà dei biscotti "Galeotti" del carcere di Saluzzo contro la violenzadi genere

I biscotti "Galeotti" del carcere di Saluzzo per il club Zonta Cuneo

Il club Zonta Cuneo, domani martedì 5 dicembre, in un banchetto in corso Nizza 12 dal mattino alle 17, proporrà (a contributo minimo) grissini e biscotti “Galeotti” prodotti nella Casa di Reclusione “Morandi” di Saluzzo.

Appositamente per il sodalizio femminile, i biscotti sono stati lavorati dai detenuti a forma di cuore, per rendere visibile il concetto di amore sano e di amore puro, in contrapposizione con l’amore malato di chi commette violenza di genere.

Zonta Cuneo userà il ricavato per azioni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

I biscotti “Galeotti” rientrano in un progetto sociale della Cooperativa "Voci Erranti" presso il penitenziario saluzzese, che comprende la gestione di un biscottificio all’interno della struttura, per offrire opportunità lavorative e di inserimento sociale ai reclusi.

Sono il frutto del lavoro di alcuni detenuti che recuperano le ricette della tradizione, hanno il sapore del biscotto fatto in casa, "il pensiero rivolto alla libertà e un grande desiderio di riscatto".