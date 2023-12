Cuneo, torna "Scienza al NUoVO": si parla di microrganismi e delle loro potenzialità

«N on tutti i babanet vengono per nuocere »: è questo il titolo curioso dell'appuntamento del format «Scienza al NUoVO» di mercoledì 6 dicembre alle 19 al centro sportivo e culturale di via Parco della Gioventù a Cuneo.

A condurre la serata sarà la ricercatrice bovesana Carlotta Olivero, che cercherà di sfatare alcuni falsi miti sui microrganismi, dimostrando come le potenzialità di alcuni di essi vengano sfruttate in attività come la produzione di pane, formaggi e birra, ma non solo. Al centro del dibattito ci sarà anche l'utilizzo dei meccanismi molecolari propri di virus e batteri in diversi ambiti, dall’agricoltura alla salute. Olivero si è laureata in biologia molecolare e cellulare con una tesi sul Citomegalovirus per poi intraprendere un dottorato di ricerca sui tumori alla pelle indotti dal Papillomavirus, uno studio proseguito a Cardiff, in Galles, per quasi cinque anni.