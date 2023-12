Il Centro Estetico Natural Beauty ha inaugurato i nuovi locali

Sabato 2 dicembre 2023 si è svolta l'inaugurazione dei nuovi locali del Centro Estetico "Natural Beauty", sempre in Piazza Europa, 13 a Cuneo.

Il Centro, da tempo in attività, ha rinnovato i propri locali per offrire un servizio sempre più qualificato e mirato a prendersi cura del benessere di viso e corpo, con trattamenti in Istituto e prodotti per la cura domiciliare.

Grande affluenza di pubblico, per visitare i nuovi spazi dedicati all'estetica avanzata e di base e per brindare insieme ad un nuovo inizio!

Queste le parole di Tiziana, titolare dell'Istituto"… sono molto felice di aver ricevuto una grande attestazione di stima e di affetto, nella giornata dell'inaugurazione. Ora vi aspetto, per provare i nostri servizi e prodotti phitocosmetici, sempre più naturali e sostenibili, come ci chiede il Pianeta in questo momento storico. Nel mese di dicembre, abbiamo stabilito delle aperture straordinarie per consentire a tutti di avere suggerimenti per idee regalo originali e gradite, come le nostre proposte di "pacchetti" di trattamenti, buoni regalo, prodotti che faranno la gioia di coloro che li riceveranno. Quindi vi aspetto tutti, venerdi 8, sabato 9 e domenica 10 e 24 dicembre. Sarà l'occasione per una visita ai locali, se ancora non avete avuto la possibilità di venirci a trovare".

In tempi incerti e difficili, continuiamo a metterci in gioco e investire sul futuro, perché crediamo sia importante avere buona cura del proprio corpo, che è l'unico posto in cui dobbiamo vivere per tutta la vita!





Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.naturalbeautycuneo.it/

Il Centro Estetico "Natural Beauty" si trova a Cuneo, in Piazza Europa 13.