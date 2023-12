Passatore, concerto di beneficenza come una “festa di Natale” per sostenere la scuola dell’infanzia paritaria “Vittorio e Matilde Bersezio”

La serata sarà con il gruppo saviglianese “4sangiu”, composto da Romina Gianoglio e Giuseppe Alladio (voce), Alessia Castellino (violino) e Alberto “Bobo” Bosio (chitarra e voce). Questi cantanti e musicisti, conosciuti nel cuneese per il loro impegno artistico e sociale a favore di associazioni ed enti di volontariato, porteranno sul palco passatorese un mix di canzoni, grandi successi italiani e stranieri, oltre a brani natalizi, per tutte le età.

In un progetto artistico che, com’è nello stile dei “4sangiu”, affronta anche temi non facili sottolineando con forza la bellezza della vita, senza compromessi, arrivando dritti al cuore come solo il linguaggio universale della musica sa fare. Per i “4sangiu” l’impegno artistico e solidale si declina in tante iniziative, che diventano anche produzioni significative, come ad esempio lo spettacolo “Tutti Piccoli Principi”.

La serata del 16 dicembre sarà dedicata a un’importante finalità benefica: sostenere la scuola dell’infanzia paritaria “Vittorio e Matilde Bersezio”, che accoglie i più piccoli di Passatore e San Pietro del Gallo. Tutte le offerte raccolte saranno devolute alla scuola materna parrocchiale, per aiutarla a non far venir meno il servizio alle famiglie e alla comunità. Una serata per ritrovare il gusto di stare insieme e di godersi uno spettacolo musicale, nel segno del Natale (ingresso libero; accesso dalle 20.45, inizio concerto alle 21; per informazioni, tel. 328-8112600).