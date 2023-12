“Sogni Notturni” al Monastero della Stella con la voce narrante di Bruno Gambarotta sulle note del maestro Giorgio Costa al pianoforte

La magia delle note suonate al pianoforte del maestro Giorgio Costa si coniugherà con la voce narrante di Bruno Gambarotta nello spettacolo “Sogni notturni” in un concerto dedicato ad alcune tra le più conosciute composizioni di Chopin.

L’evento è in programma al Monastero della Stella giovedì 7 dicembre alle 21, nell’ambito della 44esima stagione di Antidogma Musica, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il concerto è abbinato ad “Aromaticus” un momento corroborante che prevede una degustazione delle tisane biologiche della Valverbe, prodotte a Melle in valle Varaita, assieme ad altre delizie del territorio.

Bruno Gambarotta è un noto scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, ma anche un grande conoscitore della musica classica e dell’Opera lirica.

È stato autore e regista di programmi per la radio e la televisione e, oltre alla scrittura, fra i suoi maggiori interessi figura la gastronomia.

Ama definirsi come uno scrittore artigiano, è inoltre stato regista e direttore di programmi televisivi.

Il programma della serata prevede i brani più conosciuti e rappresentativi di Fryderyk Chopin: il Notturno in sol minore op. 15 n. 3, la Ballata n. 1 in sol minore op. 23, il Notturno Notturno in reb maggiore op. 27 n. 2 e la Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it al seguente link:

https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/44-ma-stagione-antidogma-musica-dicembre-2023/228