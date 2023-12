Calderoni: Il nuovo ospedale “spoke” apre nuove opportunità per un progetto di area vasta

Riceviamo e pubblichiamo:

La proposta di un nuovo ospedale “spoke” nel distretto nord ovest della provincia ovvero nell’area Fossano, Saluzzo e Savigliano, apre prospettive che travalicano le questioni di politica squisitamente sanitaria.

La sua collocazione naturale, per via della morfologia del territorio, per lo stato della viabilità e dei servizi di tpl, per la distribuzione della popolazione e le relative caratteristiche socio-demografiche, ci è sembrato essere la direttrice Saluzzo - Savigliano.

Ci si presenta quindi una possibilità di ridisegnare lo sviluppo urbano e programmarne quello socio-economico dell’area vasta fossanese, saluzzese e saviglianese. Una relazione non più concorrente o peggio conflittuale, ma sinergica in un’ottica strategica che abbracci l’idea di una conurbazione policentrica di circa 180 mila abitanti, fortemente rappresentativa della provincia, dotata di opportuni collegamenti autostradali, ferroviari e aeroportuali.

In questa prospettiva, un nuovo ospedale spoke ed il contestuale adeguamento delle strutture di Fossano e Saluzzo, a garanzia della loro piena funzionalità, anche nel rispetto del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa (incentrato sul presupposto che dopo la pandemia servano percorsi sanitari differenziati ed articolati e che la popolazione non possa essere ulteriormente allontanata dalla rete ospedaliera) può cambiare il futuro dell’area nord ovest della Granda e modificare gli equilibri della provincia.

È l’occasione per ripensare l’intera rete ospedaliera e l’organizzazione dei servizi sanitari territoriali, ma anche per realizzare finalmente le infrastrutture necessarie ad un ulteriore sviluppo socio-economico dell’area tra il Monviso e le Langhe.

Mauro Calderoni – sindaco di Saluzzo