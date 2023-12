Inaugurata la sede provinciale di Forza Italia. Zangrillo: "Serietà e concretezza il cuore del modello Cuneo"

Con queste parole il ministro per la Pubblica Amministrazione, commissario regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo ha salutato le numerose persone che sabato 2 dicembre hanno partecipato all’inaugurazione della sede provinciale di Forza Italia, in via Bartolomeo Bruni, all'angolo con via Vittorio Amedeo, nel cuore della città di Cuneo. “Una sede bellissima - ha detto il ministro - che dimostra quanto il partito sia vivo e lavori. E a proposito di lavoro, non posso non ringraziare Franco Graglia per tutto ciò che ha fatto e farà in provincia di Cuneo. Ha raggiunto grandi risultati, ne ho parlato con il ministro Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e mi ha detto che verrà qui di persona per ringraziarvi per il vostro impegno”.