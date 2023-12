Bocce, volo: Auxilium Saluzzo terzo in Coppa Europa under 18

Un fine settimana a livello internazionale per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo per la specialità volo, che ha visto il team dell’under 18 del direttore sportivo Paolo Costa, giocare la final four della Coppa Europa di club, che si è tenuta in Francia ad Eybens.

Oltre al team saluzzese, i pari età francesi del Cbd Ain, i croati dello Sveti Jacov e gli sloveni del Bd Kozlek. Terzo posto per la formazione saluzzese che al termine dei tre turni giocati erano a pari merito in classifica con francesi ed i croati ma la differenza punti ha permesso alle altre due formazioni, giocare lo spareggio, che ha visto il team croato, per il secondo anno consecutivo, conquistare il prestigioso trofeo continentale giovanile.

Sempre per specialità volo giovedi 7 dicembre, per i senior, la quadretta saluzzese composta da Fernando Rainero, Gabriele Parena, Stefano Migliore ed Eros Bertini giocherà a Racconigi la finale del torneo notturno ”Memorial Michele Tunesi” affrontando la Perosina.

Nel prossimo fine settimana la formazione femminile dell’Auxilum sarà impegnata nella fase finale di Coppa Italia che si giocherà a Feltre.