Nuoto: Sara Curtis e gli altri azzurri pronti per gli Europei in vasca corta di Otopeni

Tutto pronto ad Otopeni, in Romania, per i campionati Europei di nuoto in vasca corta, in programma dal 5 all'11 dicembre.

Italnuoto pronta a giocare le proprie carte nella piscina dell' Aquatics Complex, nel prestigioso appuntamento che chiude la stagione agonistica 2023.

Fa parte della spedizione azzurra la saviglianese Sara Curtis, tra i talenti emergenti della Nazionale di Cesare Butini.

Curtis sarà in gara nei 50 e 100 stile libero e nei 100 misti.

Gli azzurri sono reduci dal terzo posto nel medagliere dell'edizione 2021 a Kazan, in Russia.