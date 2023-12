Sci di fondo, Coppa Italia Rode: doppietta cuneese tra gli Juniores con Ghio e Rigaudo

A Santa Caterina Valfurva si è conclusa la seconda giornata della seconda tappa di Coppa Italia Rode, organizzata dall'ASD Sci Club Alta Valtellina, presieduto da Cristina Andreola, con approvazione della FISI e sotto l'egida del Comune di Valfurva.

Le 10 km a classico, con stesse distanze per senior e junior, hanno avuto come protagonisti molti atleti rappresentativi e non solo sono valse per l'assegnazione di punti per la Coppa Italia Rode (esclusivamente per senior e Under 23) ma sono state anche utili a selezionare gli atleti in vista delle prossime competizioni di OPA Cup, in programma a Goms, in Svizzera, a partiredall'8 dicembre.

Nella categoria senior maschile si è imposto Dietmar Nöckler (FiammeOro) in 28'19"3. Il classe 1988 ha preceduto di 13"4 Giandomenico Salvadori (Esercito) e di 13"9 Martin Coradazzi (Esercito). Tutta lato p-10 è racchiusa in meno di 50": con un distacco di 36"8 dal vincitore, si piazza il cuneese del centro sportivo carabinieri Lorenzo Romano. Positiva anche la prestazione del neo arruolato nelle Fiamme Oro Martino Carollo, classe 2003, che chiude al 23° posto.

Duello serrato anche nella categoria Juniores: tra i ragazzi, partiti subito dopo le senior, è doppietta Piemonte: altra bellissima vittoria per Davide Ghio (Fiamme Gialle), che ha chiuso la propria prova in 28'57"8, tempo che gli sarebbe valso la nona posizione tra i senior. Il classe 2004, già vincitore nella Sprint, ha messo a segno la doppietta dominando la propria gara, precedendo di 27"3 Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) e di 42"6 Teo Galli.

Al 16° posto Edoardo Forneris (Alpi Marittime)che ha chiuso con un ritardo di 2'01''3 dal vincitore e 20ª piazza per Alessio Romano (Carabinieri) che fermato il crono a 31'11'4. Più attardati gli altri due cuneesi in gara: 55° Alberto Rigaudo (Alpi Marittime) e 70° Gabriele Norbiato (Alpi Marittime).

Al femminile, Martina Di Centa ha vinto il duello con la vincitrice della sprint di sabato, Nadine Laurent. La friulana del CS Carabinieri ha terminato la propria prova in 32'51"3, precedendo di 15"2 la classe 2003. Sul podio anche Cristina Pittin a +53"9 dalla Di Centa. 8ª piazza per l'atleta cuneese delle Fiamme Gialle, Elisa Gallo che ha chiuso conun ritardo di 1'45''5 dalla vincitrice.

Tra le juniores, buon 4° posto per Beatrice Laurent (Fiamme Gialle): la piemontese chiude con un distacco di 1'46''6 dalla vincitrice di giornata, Iris De Martin Pinter che arriva a far segnare un tempo addirittura migliore di quello di Di Centa (32'46"6). Secondo posto, staccata di ben 46"1, per l'andorrana Gina del Rio. Terza Maria Gismondia 52"4. 14° posto per Irene Negrin (Prali) che chiude in 37'28''1.