Tuffi: Eduard Timbretti Gugiu protagonista al Diving Meet di Madrid

La vittoria di Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu nella piattaforma sincro, il secondo e il terzo posto dai 3 metri di una Elena Bertocchi tira a lucido come non mai e di un caparbio Giovanni Tocci.

Splende di luce riflessa l'Italtuffi nella seconda giornata della prima tappa del Diving Meet (ex Grand Prix) di Madrid.

Incoraggiante, a dir poco, il successo di Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene) ed Eduard Timbretti Gugiu (Esercito/Blu 2006) nel sincro dalla piattaforma. Gli azzurri si esibiscono in due obbligatori, mai semplici soprattutto per il sincronismo, di ottimo livello (94.20); e poi crescono nei liberi in cui brillano i 73.92 punti del triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato e chiudono con 361.17 punti, precedendo i tedeschi Tom Waldsteiner e Luis Avila Sanchez con 356.79.