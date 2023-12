La Notte dell'Eccellenza Italiana a Monte-Carlo con un panettone Albertengo da 10 chili

Un panettone da 10 chili prodotto dall’azienda dolciaria cuneese Albertengo di Torre San Giorgio ha concluso la cena che tenutasi il 28 novembre scorso allo “Yacht Club de Monaco” a Monte-Carlo per un evento d'eccezione sul Made in Italy.

La serata di gala in collaborazione e con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato di Monaco, Red Emotion (The Italian Excellence Night Gala) organizzato dall' Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, rappresentato a Monaco dal suo presidente Mariano Rabino in collaborazione con MRNC racing team 12 , che ha presentato la sua stagione agonistica (Marzialetti corse), ha visto ai fornelli lo chef Massimo Camia del Ristorante omonimo de La Morra e la sua famiglia di ristoratori.

Protagoniste dell’evento Le Ferrarari con la scuderia Scuderia Mrnc12 del gentleman driver Ferrari Gianmarco Marzialetti che parteciperà al “Ferrari challenge europe 2024” nei più famosi circuiti automobilistici del vecchio continente.

La cena che ha avuto come protagonista il tartufo si è conclusa con un altrettanto regale prodotto: il panettone Albertengo nella sua ricetta tradizionale con uvetta e canditi che preparato dallo chef Massimo Camia ha deliziato il fine pasto degli invitati.