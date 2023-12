Volley A2/F - LPM BAM MONDOVI': ESONERATO IL TECNICO MARCO GAZZOTTI

La Lpm Bam Mondovì ha preso la sua decisione: il tecnico Marco Gazzotti è stato esonerato. La notizia è giunta questa sera con un comunicato da parte della società presieduta da Alessandra Fissolo.

Questo il comunicato:

La società Lpm pallavolo Mondovì informa che in serata è stato esonerato il tecnico Marco Gazzotti. La guida dell’LPM BAM Mondovì sarà temporaneamente affidata al secondo allenatore Claudio Basso. A Marco Gazzotti va il ringraziamento per questi mesi di attività e gli auguri per futuri successi sportivi.

Il tecnico modenese, dunque, paga per i deludenti risultati conseguiti dalla Lpm fino a questo momento. Dopo la pesante sconfitta di ieri, subita in casa del Melendugno (3-0), la società ha preso questa drastica decisione.