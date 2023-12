Caso Regeni, presidenza del Consiglio parte civile

(Adnkronos) - La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ammessa come parte civile nel procedimento per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 che vede imputati quattro 007 egiziani. L’istanza è stata presentata dall’avvocato dello Stato e accolta dal gup Roberto Ranazzi nell’udienza preliminare ripresa oggi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sbloccato il processo. Il giudice dovrà ora decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati formulata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.