Torna “Una mela per Rudolf” in 16 biblioteche: così si potranno imbucare le letterine di Natale

I bambini di 16 comuni tra Langhe, Roero, Monferrato e Valli di Lanzo avranno la possibilità di imbucare direttamente la propria letterina a Babbo Natale dentro uno speciale contenitore posizionato nelle biblioteche o nelle sedi delle associazioni aderenti al Progetto Leggere Ovunque- Biblioteca Diffusa.



La simpatica iniziativa è promossa da Associ&Rete, l'associazione coordinatrice della rete di casette di BookCrossing Leggere Ovunque installate sul territorio e geolocalizzate grazie all’App tabUi, che permette ai visitatori di poter prendere o posare un libro per godere di una buona lettura davanti alla vista delle colline patrimonio Unesco.



Con l'aiuto degli educatori i bambini costruiranno la Cassetta delle Letterine per Babbo Natale a partire da una grande scatola corredata di occorrente e istruzioni per il montaggio. Oltre alla scatola e all’occorrente per creare la buca delle lettere di Babbo Natale con tanto di cintura e fibia, sono messe a disposizione alcune letterine in bianco per organizzare laboratori e scrivere insieme la letterina.

Con l’obiettivo di rendere più magiche le festività natalizie, Associ&Rete, forte del supporto delle amministrazioni comunali e di tante associazioni ha ideato e messo in pratica una sorta di "intermediazione" fra i piccoli "scriventi" e Babbo Natale.

Ecco il calendario delle iniziative:

COMUNE DATA E LUOGO DESCRIZIONE CONTESTO Neive MER 6 Dicembre 2023 ore 14:30 Lettura animata e laboratorio in collaborazione delle insegnanti sul "rispetto degli altri" - Lettura fiaba " Ciubillo e Armando" cl. I - Lettura fiaba " Maruf e il dromedario" cl. II Nel contesto delle attività in programma nella Biblioteca Monforte d'Alba GIO 7/12/2023 20:30 Piazza Umberto I, Monforte Accendiamo il Natale in Piazza, canzoni natalizie con il coro monfortese "Coro'n aria" Vin brulè. Thé e panettone offerto dal gruppo Alpini e l'Associazione Genitori. Si potrà portare la propria letterina. Evento d'accensione dell'albero di Natale. Diano d'Alba A partire dal 7 Dicembre il LUN e GIO dalle 16:30 alle 17:30 in Biblioteca Comunale Lettura a tema e sarà possibile scrivere o portare la letterina da imbucare In occasione della collaborazione tra la Biblioteca di Diano d'Alba e la Scuola Primaria e dell'Infanzia Grinzane Cavour Presso la Biblioteca di Grinzane. A partire dal 9/12/2023 raccolta delle letterine nell'orario lunedì 18 – 19,30 - mercoledì 15 -18 - sabato 9,30 - 12 fino al 20 Dicembre. Durante gli orari di apertura della biblioteca, le volontarie aspettano i bambini che vorranno venire mettendo a disposizione colori, fogli colorati, forbici ecc…., per creare una bellissima letterina. Il 20 Dicembre ci sarà una lettura animata alle 17 in biblioteca. In occasione delle aperture settimanali della Biblioteca. Novello DOM 10/12/2023 Novelab I bambini potranno preparare e imbucare la letterina per Babbo Natale L' iniziativa si inserisce all'interno della festa del paese "Fiera di Santa Lucia" con mercatino dell' artigianato per le vie del paese e un ricco programma di eventi e incontri che saranno svolti durante la giornata al Novelab PROSSIMA SETTIMANA Vezza d'Alba MAR 12 ORE 14 - GIO 14 ORE 10 presso la Scuola dell'Infanzia La Scuola dell'infanzia, il Nido e la Biblioteca di Vezza d'Alba incontreranno la Renna Rudolf Collaborazione tra Scuola dell'infanzia, Nido e Biblioteca Castellinaldo d'Alba SAB 16 dalle 15:00 alle 18 presso la Biblioteca di Castellinaldo. Porta la tua letterina e Babbo Natale ti consegnerà Una Mela per Rudolf. Non mancherà una sopresa per tutti i piccoli lettori. Evento esclusivo per Una Mela per Rudolf Alba Dal Martedì al Venerdì dalle ore 17 alle 18. A partire dal 12 dicembre fino al 22. Presso la Biblioteca Civica di Alba. Animazione per bambini.

Babbo Natale e i suoi amici elfi aspettano tutti i bambini per la consegna della letterina, un saluto affettuoso e una piccola sorpresa! Inserito nel calendario di attività Natala insieme a voi! Si tratta di attività natalizie proposte dai Servizi Culturali del Comune di Alba nel periodo natalizio. Lanzo Torinese SAB 16/12/2023 alle 9:45 e replice alle 10:45 e 15.15 Biblioteca Civica di Lanzo Torinese Letture animate “Ollie e la renna di Natale” – 3-8 anni. Ogni bambino è invitato a portare un'arancia per creare il proprio addobbo natalizio. Sarà allestita all'ingresso della Biblioteca la casetta per spedire la letterina di Babbo Natale ed i bimbi riceveranno la mela di Rudolf. Evento organizzato in occasione delle letture animate che mensilmente si svolgono in Biblioteca. Treiso SAB 16 dalle 10 alle 11:30 e dalle 16 alle 17:30 presso la Biblioteca di Treiso Attività di animazione per bambini e merenda offerta dalla Biblioteca di Treiso in collaborazione con il Comune. Evento esclusivo per Una Mela per Rudolf Guarene SAB 16 alle 14:30 presso Biblioteca G.Ferrero di Guarene Creazione della propria letterina di Natale e dopo averla imbucata si riceverà la mela di Rudolf Inserito nel programma della giornata "Aspettando il Natale" Monasterolo T.se Evento già realizzato il 3 Dicembre Priocca Evento gia’ realizzato il 3 Dicembre Montelupo Albese Evento già realizzato il 1° Dicembre Sinio Evento in programmazione Roddi Evento in programmazione

Per informazioni rivolgersi direttamente alle biblioteche comunali di riferimento.

Ad ogni bimbo che porterà la sua letterina, verrà data in dono una "melina per Rudolf", la renna dal naso rosso che traina la slitta di Babbo Natale.





Per l’occasione è stato creato un video in cui Babbo Natale invita i bimbi a imbucare la propria letterina

Visionabile: https://youtu.be/7CW2QlBg-YQ?si=fGUR6wFbKUDWA8f_

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione della lettura promosse nell’ambito del Progetto Leggere Ovunque – Biblioteca Diffusa finanziata - anche sul 2023 - dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Cassa di Risparmio di Torino.



Un grande grazie ad Agrispesa per essersi trasformati in Elfi di Babbo Natale creando e consegnando le splendide scatole di mele e a Giovanni Mellano, frutticoltore, per avere scelto tutte le meline più belle e variamente colorate.