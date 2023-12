A Savigliano inaugura la mostra "Crisalidi": scatti ed emozioni

In occasione dell’Incantevole Natale a Savigliano, organizzato dal Comune di Savigliano in collaborazione con La Fondazione Ente Manifestazioni, l’associazione La Voce di Elisa ODV presenta CRISALIDI, mostra fotografica organizzata in collaborazione con il gruppo fotografico @PHOTOGANG.

Attraverso la fotografia, la mostra intende di focalizzare il pensiero sul tema della trasformazione, individuale e collettiva. La fotografia diventa un mezzo ed una opportunità per esplorare le emozioni, rivelando profondità di sentimento e capacità di interconnessione con il mondo circostante.

20 scatti in bianco e nero del fotografo Livio Racca, immagini senza tempo e sempre attuali.

L’allestimento scenografico è curato da @Photogang. L'inaugurazione è prevista per giovedi 7 dicembre alle ore 17: per la giornata di apertura è previsto un allestimento speciale.

“La fotografia e il benessere mentale hanno un elemento comune: le emozioni. Chi scatta e ferma l’immagine e chi poi la osserva, percorre un viaggio interiore in questo mondo senza colori, un abisso dentro il quale possiamo guardare tutti. Uno sguardo ricco di significati, contraddizioni, sentimenti”, afferma Antonia Bassignana socio fondatore della associazione “La Voce di Elisa”

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Savigliano, della ASL CN1 e del Corso di Studi in Educazione Professionale (EDU). Si ringrazia l’Università di Torino e la sede di Savigliano, che hanno messo a disposizione il Chiostro del Convento di Santa Monica per allestire la mostra ed il Lion Club Saluzzo-Savigliano per il supporto all’evento.