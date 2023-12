“Babbo Natale al Bosco!”: nuova bellissima iniziativa di Voglia di crescere ONLUS a favore della TIN di Cuneo

Si chiama “Babbo Natale al Bosco!” la nuova bellissima iniziativa organizzata dall’associazione Voglia di crescere ONLUS che da anni sostiene il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale Santa Croce di Cuneo.

Due giornate, il 16 ed il 17 dicembre, all’insegna del dono: un aiuto concreto verso tutte quelle piccole vite ricoverate che lottano per vivere. Le giornate, infatti, serviranno a raccogliere fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare neonatale, strumento davvero importante per l’assistenza all’interno dell’unità TIN.

Sabato 16 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 10:30, ci sarà il ritrovo dei motociclisti presso il Villaggio di Babbo Natale al Bosco di Busca (via Cuneo, 179 - Busca). Da qui la partenza dei Babbi Natale in moto verso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, per la consegna di doni ai neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale ed in Pediatria. Chiunque volesse, anche senza moto, potrà vestirsi da Babbo Natale, trovarsi nel parcheggio dell’ospedale e contribuire alla bellissima festa di consegna dei doni. Al termine, nel piazzale ci sarà poi la premiazione della moto natalizia più bella.

A Busca, il Villaggio riaprirà nel pomeriggio. Dalle ore 14 alle ore 18, Babbo Natale accoglierà grandi e piccini, offrendo loro la merenda insieme agli elfi che lo aiuteranno nelle attività.

Speciale sarà anche la giornata di domenica 17 dicembre, quando tutto il giorno al Villaggio, dalle ore 10 alle ore 18, Babbo Natale accoglierà nuovamente grandi e piccini al Villaggio. Ci saranno merenda, giochi di magia, momenti di musica natalizia, animazione e molto altro.

“Questo è il primo anno di un’iniziativa a cui teniamo molto e che, come tutte le altre iniziative organizzate, serve a sostenere concretamente l’attività della Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo - commenta Daniela Ferrero, presidente dell’associazione Voglia di crescere ONLUS - Ci teniamo molto a ringraziare tutte quelle persone senza le quali l’iniziativa non sarebbe diventata possibile. Grazie a Lions Club Busca e Valli per l'organizzazione del Babbo Natale in moto, Quotty Craft di Giorgia Bordo per i laboratori per i bambini, mago Alby, Accademia del Divertimento per l'animazione, truccabimbi Agnese Fissore ed Egle, musica con Marco Trapani e Alessandra Ichy, Gastronomia/Macelleria Brusafreid, Gielle Soluzioni Sas, Peraria, Armando Vivai ed il Gruppo Picchio Rosso. Sicuramente non dobbiamo dimenticare il nostro Babbo Natale in persona, il signor Rosso Enrico: a lui un ringraziamento davvero particolare.

Invito tutti a seguire la nostra attività e le nostre pagine social, dove poter leggere i dettagli di quest’iniziativa ma anche restare sempre aggiornati su tutte le nostre attività. Sarà una grande festa il 16 e 17 dicembre, vi aspettiamo numerosi!”.

Pagina Facebook (Facebookhttps://m.facebook.com › vogliadicr...Voglia di Crescere Onlus) e Instagram (https://instagram.com/voglia_di_crescere_odv?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==)

Per qualsiasi informazione: Daniela (347.6585657).