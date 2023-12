Bra, un Natale nel segno della solidarietà con l’Associazione AbBRAcciAMO

Quest’anno, se i figli vi stressano per andare in Lapponia ad incontrare Babbo Natale, portateli a Bra. Sabato 23 dicembre, in via Cavour, dalle ore 14.30, sarà possibile conoscere personalmente Santa Claus versione braidese! Potevamo forse farcela mancare?

Al contrario di quanto starete pensando, non si tratta di un’iniziativa a scopo commerciale, ma anzi è tutta beneficenza, visto che il ricavato sarà destinato all’associazione Primavera Africana. E, per l’occasione, saranno ritirati coperte, sacchi a pelo, sciarpe, berretti e calzettoni per adulti, per poi essere consegnati agli “invisibili”, in modo da offrire anche a loro un po’ di calore (info 328/7817870 e 335/6195907).