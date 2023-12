Chiude ArteAtelier, la bottega degli artisti di Mondovì Piazza

La bottega degli artisti di Mondovì Piazza chiude. Con un cartello di poche righe, comparso da alcuni giorni nella vetrina, proprietà del comune, che negli anni ha ospitato opere di artisti locali e stranieri, ArteAtelier ha dato il suo arrivederci al rione alto della Città.

"Ringraziamo i sindaci che ci hanno concesso il locale, la Fondazione CRC, i privati che hanno contribuito a questo progetto e gli operai del comune e la stampa locale tutta. - dice Sergio Bruno, che ha curato gli spazi e le attività di ArteAtelier - "Grazie ai pittori africani, ai tanti amici, ai molti turisti che ci hanno visitato, ai bimbi delle materne e a tutti quelli che non ricordiamo."

La vetrina dell'arte a Piazza chiude, dopo otto anni.

"Non è un addio - aggiungono da ArteAtelier - magari troveremo rifugio da altre parti. Crediamo di aver fatto molto e sempre gratis. Infine grazie agli abitanti di Piazza per averci sopportato. Vi auguriamo pace, amore e serenità. Per info contattare il Comune, dipartimento cultura e manifestazioni".