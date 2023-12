Cuneo: attivate le mail istituzionali dei comitati di quartiere e di frazione

La Giunta continua nel suo viaggio attraverso i Quartieri e le Frazioni del Comune di Cuneo, per incontrare i Comitati e i cittadini. Dal luglio 2022 ad oggi si sono svolte 13 assemblee nei Quartieri e nelle Frazioni, altre tre sono già in calendario a gennaio e febbraio. Oltre a questi incontri, l’Assessore con delega alle Frazioni e ai Quartieri, Luca Pellegrino, incontra regolarmente la Consulta: dall’inizio del mandato della Giunta ad oggi si sono svolti una decina di incontri con la Consulta, per affrontare le problematiche che dal territorio vengono portate all’attenzione dell’Amministrazione.

Resta preziosa e fondamentale, per identificare le problematiche ed elaborare le soluzioni, la comunicazione tra Comitati e Amministrazione e tra cittadini e Comitati di riferimento. Al fine di facilitare questo flusso e per rispondere a una richiesta dei Comitati diventata norma del nuovo Regolamento, il Comune di Cuneo ha attivato le mail istituzionali per ciascuna realtà territoriale e per la Consulta. In questo modo i cittadini potranno più facilmente rivolgersi ai loro referenti. Questi, a loro volta, potranno avere così uno storico delle loro interazioni, a prescindere dalle fisiologiche alternanze dei direttivi dei Comitati stessi.

Pellegrino e Girard: "Nuova occasione di scambio preziosa"

“Il dialogo con i Comitati non si ferma mai. Numerose e molteplici sono le occasioni di scambio e di incontro, che servono a focalizzare e condividere interventi utili alla cittadinanza. In questo spirito, l’attivazione dei nuovi indirizzi di posta elettronica è certamente uno strumento per facilitare lo scambio”, spiega l’Assessore con delega alle Frazioni e ai Quartieri, Luca Pellegrino.

“Ringrazio il Servizio elaborazione dati (SED) per aver risposto a una richiesta dei Quartieri e delle Frazioni - aggiunge l’assessore ai servizi digitali Andrea Girard - Essere smart significa anche essere efficaci e trasparenti nelle comunicazioni. Gli indirizzi identificati per raggiungere i Comitati vogliono aiutare i cittadini a essere più facilmente in contatto con queste preziose antenne del territorio”.

L'elenco degli indirizzi attivati

Comitato di Quartiere San Paolo - cdq.sanpaolo@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere San Rocco - cdq.sanrocco@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Cuneo Centro - cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Cuneo Centro Storico - cdq.cuneocentrostorico@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Cuneo Nuova - cdq.cuneonuova@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Basse Sant'Anna - cdq.bassesantanna@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Madonna Dell'Olmo - cdq.madonnadellolmo@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Madonna Delle Grazie - cdq.madonnadellegrazie@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Donatello - cdq.donatello@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Gramsci - cdq.gramsci@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Spinetta - cdq.spinetta@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Roata Rossi - cdq.roatarossi@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Borgo Gesso - cdq.borgogesso@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Confreria - cdq.confreria@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Cerialdo - cdq.cerialdo@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Roata Canale - cdq.roatacanale@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere San Benigno - cdq.sanbenigno@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Passatore - cdq.passatore@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere San Pietro del Gallo - cdq.sanpietrodelgallo@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Bombonina - cdq.bombonina@email.comune.cuneo.it

Comitato di Quartiere Ronchi - cdq.ronchi@email.comune.cuneo.it