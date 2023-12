Cuneo: giovedì 7 dicembre stop alla fornitura d'acqua di San Rocco Castagnaretta

Acda Spa ha programmato per giovedì 7 dicembre l’installazione del misuratore di portata dal pompaggio del serbatoio di Crocetta. Per tale intervento verrà sospesa l’erogazione della fornitura a San Rocco Castagnaretta dalle 9:00 fino alle 14:00, per le utenze di Corso Alcide De Gasperi, Corso Francia, Piazzale della Repubblica, Via 11 settembre, Via Achille Grandi, Via Aldo Viglione, Via Auriate, Via Bigorra, Via Colle di Tenda, Via Crocetta, Via del Mulino, Via Fratelli Rosselli, Via Gaiola, Via Limone Piemonte, Via Piccona, Via Pratolungo, Via Robilante, Via Roccasparvera, Via Sambuco, Via San Maurizio, Via Valdieri e Via Vernante.