Fossano: aperti i lavori del consiglio comunale dei Ragazzi

Quale modo migliore per celebrare la giornata del consiglio comunale dei Ragazzi – occorsa ieri (lunedì 4 dicembre) – che costituire ufficialmente quello del proprio Comune? Così ha fatto la città di Fossano, con l'incontro tenutosi alle 14 di ieri in cui si è dato corso alla delibera sindacale approvata all'unanimità nel consiglio comunale dello scorso 30 ottobre.

La presidente del consiglio comunale Simona Giaccardi ha poi sottolineato come lo stesso Tallone abbia spinto fortemente per l'organizzazione del primo consiglio “under” per la data del 4 dicembre.