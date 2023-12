Presentato in Camera di Commercio a Cuneo il prezzario delle opere edili 2023

Martedì 5 dicembre, presso il Salone d’Onore dell’ente camerale, nel corso dell’evento “Resilienza e trasparenza, uno sguardo al futuro” è stato presentato con la Regione Piemonte il “Prezzario delle Opere Edili e Impiantistiche della provincia di Cuneo 2023” realizzato grazie al prezioso contributo del pool di esperti che formano il Comitato tecnico nominato da Ordini e Collegi professionali, Enti pubblici e Associazioni di categoria provinciali.

I lavori di definizione dei prezzi delle oltre 13.000 voci che costituiscono il Prezzario, arricchito da alcuni anni dalla sezione dedicata all’edilizia sostenibile, nel rispetto dei Nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono stati funestati dall’improvvisa scomparsa, nel periodo estivo, dell’Ing. Ivo Pellegrino, storico coordinatore e anima del Comitato. L’uscita della nuova edizione del Prezzario è stata affiancata dalla presentazione, insieme al Politecnico di Torino, del premio di laurea promosso dalla Camera di commercio e intitolato all’Ing. Ivo Pellegrino per la realizzazione di una tesi da parte degli studenti dell’area di ingegneria dedicata al tema della “Resilienza e sicurezza dei territori nella provincia di Cuneo”.

“La redazione e la pubblicazione del Prezzario sono, da sempre, momenti di confronto tra rappresentanti di Ordini e Collegi professionali, di enti pubblici e del mondo associativo che lavorano insieme mettendo a sistema le rispettive conoscenze per fare sintesi producendo un documento che è una preziosa fonte informativa per gli operatori di un settore economicamente rilevante della nostra provincia - afferma il Presidente Mauro Gola - L'incontro odierno è stata anche l'occasione per presentare il premio di laurea intitolato all'Ing. Ivo Pellegrino, improvvisamente scomparso pochi mesi fa, per vent’anni punto di riferimento e figura centrale del Comitato Tecnico camerale".

All’incontro, moderato dal Segretario Generale della Camera di commercio Patrizia Mellano e aperto dal Presidente Mauro Gola, sono intervenuti il Prof. Paolo Fino, referente del Rettore della sede di Mondovì del Politecnico, la referente scientifica del premio di laurea, la professoressa del Politecnico Micaela Demichela, la responsabile del Settore attività giuridica e amministrativa della Regione Piemonte Marianna Matta, la Presidente del Comitato Tecnico Eleonora Garino e la nuova coordinatrice del Comitato Laura Menardi.

Nel corso della giornata è stata ribadita l’importanza del Prezzario come riferimento attendibile per la valutazione di progetti e valori edili e impiantistici nonché come strumento al servizio della trasparenza utilizzabile in sede giudiziale e in mediazione per risolvere controversie. Il ricordo del compianto Ivo Pellegrino ha fatto da trait d’union tra gli interventi della giornata.