Santa Vittoria d’Alba, torna l’iniziativa “Natale con l’albero”

Un momento di augurio per tutta la comunità cittadina e per quelli che vi giungeranno, una festa e un segno di luce per il futuro. Un percorso di scoperta e di unione attorno all’essenza del Natale.

L’itinerario sarà inaugurato venerdì 8 dicembre, con accensione degli alberi. In frazione Cinzano (piazza Europa), alle ore 16.30, Babbo Natale aspetta le letterine; auguri in danza con il gruppo “Sole a mezzanotte”; accensione alberi con sorpresa di un albero speciale; tè e biscotti per tutti.

A Santa Vittoria d’Alba (piazza Marone), alle ore 18, inaugurazione del presepe meccanico di Guido Mollo e distribuzione di panettone e moscato, mentre domenica 10 dicembre, alle ore 16.30, accensione di nuovi alberi in piazza Bertero, poi zabaione e biscotti per tutti. Acquolina in bocca?