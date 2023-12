Energy Community Lab di Confindustria Cuneo, via agli incontri sulle opportunità delle Comunità energetiche rinnovabili

Giovedì 7 dicembre alle ore 16 presso il Comune di Cherasco si terrà il primo incontro operativo sulle Comunità Energetiche, organizzato dall’Energy Community Lab di Confindustria Cuneo, il centro di competenza e aggregazione realizzato insieme all’Energy Center del Politecnico di Torino, e al gruppo GoCer.

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire ad imprese e pubbliche amministrazioni conoscenze e strumenti operativi per mettere a terra progetti di CER.

Il confronto si sviluppa in un momento particolarmente significativo, nel quale la Commissione Europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che era atteso da tempo. Le Comunità Energetiche sono gruppi di cittadini, condomini, imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi, che scelgono di aggregarsi per autoprodurre energia da fonti rinnovabili e nascono con l’obiettivo di portare benefici ambientali, economici e sociali ai membri delle comunità. Il decreto è incentrato su due principali misure per favorire le comunità energetiche: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa ed un contributo a fondo perduto.

“Il contesto normativo – commenta il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna - è sicuramente in forte evoluzione e, pertanto, è necessario ragionare concretamente per la definizione di iniziative sul territorio. Come Confindustria, riteniamo indispensabile illustrare tutti i potenziali benefici che possono scaturire dalla costituzione di una comunità energetica. La sfida della transizione è sicuramente complessa, ma per noi rappresenta un’importante leva di sviluppo e di crescita per imprese, territorio e comunità”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Mariano Costamagna e del sindaco del Comune di Cherasco, Carlo Davico, interverranno il prof. Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino, che illustrerà il contesto normativo e le opportunità, Luca Barbero, coordinatore GoCER, che evidenzierà i passi operativi per realizzare un progetto di Comunità energetica e, infine, l’avvocato Francesco Dal Piaz, che si occuperà degli aspetti giuridici relativi alla costituzione.

Coordinerà l’incontro Andrea Corniolo, responsabile Servizio Energia di Confindustria Cuneo.

L’evento è rivolto a imprese, amministratori pubblici ed enti del territorio a questo incontro seguiranno altri appuntamenti in altre aree della Provincia.

Per seguire i lavori, iscriversi: Confindustriacuneo.calendario.it