eVISO, accordo di fornitura col consorzio Imperia Energia per un fatturato stimato in 12 milioni di euro

eVISO Spa, società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele), comunica di aver siglato un contratto con il Consorzio Imperia Energia, costituito nel luglio 2000, su iniziativa di Confindustria Imperia e delle maggiori aziende associate, per la fornitura di energia e relativi servizi, per un plafond di 52 GWh, equivalente a un fatturato stimato pari a circa 12 milioni di euro.

Il contratto firmato da Consorzio Imperia Energia per conto delle 34 aziende industriali associate rappresenta il maggiore contratto siglato da eVISO nel segmento dei clienti diretti appartenenti a realtà industriali, che rappresentano un mercato estremamente competitivo. Il risultato raggiunto conferma, in particolare, l’attrattività dell’offerta eVISO, basata sull’infrastruttura digitale proprietaria, che automatizza la catena di valore dal produttore al consumatore.

Il contratto riveste una particolare valenza in termini economici in quanto, se confrontato ai volumi erogati ai clienti diretti nell’esercizio concluso il 30 giugno 2023, pari a 213 GWh, i 52 GWh previsti dall’accordo ne rappresentano circa il 25% dell’ammontare complessivo.

Inoltre, a ottobre 2023 i punti di consumo diretti abbinati ad eVISO erano pari a 310 GWh e di questi ultimi il volume dei punti di consumo in media tensione era pari a soli 14 GWh (4,5% del totale). L'accordo pari a 52 GWh comunicato in data odierna rappresenta quindi un aumento di 4 volte i volumi erogati alla clientela industriale in un’area geografica nuova.

Dal punto di vista strategico, infatti, l’accordo ha permesso ad eVISO di espandere la propria offerta al di fuori del Piemonte, tradizionale zona di operatività.

Lucia Fracassi, general manager di eVISO, ha commentato: “L'accordo è il frutto di otto mesi di lavoro e preparazione di un’offerta articolata basata sull'erogazione di servizi di fornitura di elettricità sofisticati, pionieri sul mercato industriale, che hanno convinto i tecnici e ingegneri della controparte. Grazie a questo accordo e alla conseguente espansione dell’area geografica di affari, eVISO potrà offrire i propri servizi alle aziende più rilevanti di Imperia, associate al Consorzio Imperia Energia, molto attente nella scelta del fornitore”.

Fabio Piletto, area manager Liguria di eVISO, ha aggiunto: “Essere diventati fornitori del Consorzio Imperia Energia rappresenta un traguardo importante per eVISO. Ancora una volta, la nostra tecnologia e le nostre competenze ci hanno permesso di dimostrare quanto il nostro modello di business sia vincente. Il successo di questo accordo è frutto anche dell’impegno costante e collettivo che ha coinvolto molti collaboratori dell’azienda, oltre a rappresentare una grandissima soddisfazione personale in quanto sono originario di Imperia e possiedo tutt’ora un legame affettivo molto forte con questa città”.