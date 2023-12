Le migliori destinazioni per un’incredibile vacanza in catamarano

Chi sta organizzando la sua prossima vacanza, sappia che non deve per forza andare all’altro capo del mondo poiché in Italia e in Europa sono moltissime le destinazioni per stare un paio di settimane al mare. Un’idea per organizzare le prossime vacanze potrebbe essere quella di noleggiare un catamarano e andare alla scoperta di isole e coste da un altro punto di vista, queste sono le destinazioni più belle da non perdere.

Ponza: l’isola a contatto con la natura

Tanto per iniziare, le isole sono i luoghi migliori da visitare quando si parla di vacanza in barca. L'Isola di Ponza è la destinazione perfetta per una vacanza all'insegna del relax grazie al contatto con la natura. È davvero un piccolo paradiso terrestre ricco d’incantevoli grotte marine scavate dalle onde. Tra le spiagge più belle da non perdere e occorre citare naturalmente Chiaia di Luna e Cala Del Core.

Croazia: una costa frastagliata ricca di isole

Non per forza Italia: le destinazioni vicinissime da godersi in barca si trovano anche in Croazia. Anzi, si scopre meglio e si gode ancora di più della sconfinata bellezza delle coste croate proprio a bordo di un catamarano per via della sua particolare conformazione frastagliata con numerosissime isole come quella di Pag, dove fare snorkeling tra i relitti di epoca romana, oppure di Busi dove ammirare l'affascinante grotta blu.

Sicilia: terra di passaggio e contrasti

L'accoppiata mare e cucina vince sempre e questo diventa ancora più vero quando si parla di Sicilia. Numerosissime le destinazioni in questa terra unica come le isole Eolie oppure Castellammare del Golfo dove è doveroso fare tappa. Dal mare si avvista subito il suo simbolo ovvero il castello arabo – normanno che testimonia il passaggio di tantissime culture diverse susseguitesi nel corso dei secoli.

Sardegna: la meta ideale per le vacanze in barca

Impossibile non parlare della Sardegna perché è la destinazione perfetta da visitare in barca. Sono davvero numerosissime le cale e calette nascoste raggiungibili solo in catamarano per ritagliarsi un angolino privato dove nessuno osa disturbare. La zona migliore da visitare in barca è difficile da dirsi ma potrebbe essere quella dell'arcipelago della Maddalena. Altre destinazioni da segnare sono San Teodoro, Palau, Villasimius e Cala Gonone.

Salento: spiagge bianche per snorkeling e windsurf

Chi ama lo snorkeling, dovrebbe sapere che in Italia c’è un vero paradiso delle immersioni sulle coste del Salento. È la destinazione perfetta per chi è alla ricerca di avventura e sport, oltre naturalmente a un mare incantevole e spiagge bianche come quelle delle Maldive. Da Porto Cesareo, si raggiungono spiagge incantevoli come Torre Chianca e Bacino Grande, molto noto tra i windsurfisti.

Campania: alla scoperta della costiera amalfitana e non solo

Napoli, Salerno, Positano, Amalfi: queste le destinazioni principali per una vacanza in barca in Campania. Le coste campane propongono un infinito susseguirsi di scenari da cartolina, come i faraglioni di Capri, che diventano ancora più incantevoli se ammirati via mare. Insomma, fare rotta in questi luoghi carichi di storia e caratterizzati anche da una cucina gustosissima, è l'idea di vacanza ideale per chiunque.