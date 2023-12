Al Toselli di Cuneo la "Compagnia degli Stornati" per uno spettacolo di beneficienza

La compagnia teatrale amatoriale "Compagnia degli tornati" torna a calcare la scena del Toselli di Cuneo sabato 23 dicembre alle 21. Porterà in scena una commedia di Dario Fo da lui scritta nel 1958 dal titolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” che trae spunto dalla scena di un ladro che penetra in una casa signorile e da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale.

La commedia è un atto unico della durata di circa 70/75 minuti. Lo spettacolo sarà in collaborazione con l’ABIO di Cuneo ODV, l’Associazione per il Bambino in Ospedale che promuove l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero a favore dei bambini, per alleviare l’impatto del piccolo paziente e della famiglia con le strutture sanitarie, a cui sarà devoluto l’intero ricavato della serata. L’ingresso è totalmente gratuito previa prenotazione tramite WhatsApp al numero di cellulare 3454432809 (Signora Marta).