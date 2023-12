A Venasca si comincia a parlare del dopo-Dovetta, che nel 2024 lascerà la guida del municipio

Insieme a Piasco, Isasca e Bellino, Venasca è uno dei quattro Comuni della valle Varaita che a giugno 2024 sarà chiamato al voto. Per il paese della castagna sarà una tornata elettorale degna di nota, dal momento che, dopo 15 anni, Silvano Dovetta deve lasciare la guida del municipio perché giunto al termine del terzo mandato consecutivo.

I destini del municipio sono in buona parte legati alle scelte che farà Dovetta rispetto al suo futuro percorso politico. Il suo nome, in queste settimane, sta rimbalzando su vari paesi, da Isasca a Piasco fino a Bellino, ma finora di certo non c’è nulla.