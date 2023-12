Centro dialisi Saluzzo, Icardi in visita al cantiere: "Avviati i lavori di potenziamento, promessa mantenuta"

Promessa mantenuta. Come annunciato nella conferenza stampa di ottobre, i lavori di potenziamento del Centro Dialisi di Saluzzo sono iniziati la prima settimana utile di dicembre e questo pomeriggio l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha compiuto un sopralluogo al cantiere per verificare le condizioni dell’opera, insieme al direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra, al direttore dell’Ospedale di Saluzzo Giovanni Siciliano e al sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni.

«Siamo partiti con il piede giusto – osserva l’assessore Icardi -, i locali sono già stati completamente sgomberati e gli impianti rimossi. Il cantiere è in piena attività, mentre i dializzati della zona saluzzese vengono assistiti all’ospedale di Savigliano in totale sicurezza per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori alla sede di Saluzzo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al buon esito di questa operazione, dalle associazioni ai sindaci, ai volontari, ai professionisti e al personale sanitario che non hanno mai fatto mancare il loro fondamentale supporto».

In dettaglio, i lavori al via per il potenziamento del Centro dialisi di Saluzzo, che passerà da 8 a 12 posti letto, costeranno 921 mila e 500 euro, tra rifunzionalizzazione del Reparto (534 mila euro) e consolidamento statico della Palazzina Inaudi (387 mila e 500 euro).

La chiusura del cantiere è prevista nella prossima primavera.