Studenti della sezione Geometri del "Bianchi Virginio" di Cuneo primi tra gli Istituti tecnici al premio "Storie di alternanza e competenze”

Con una cerimonia ufficiale nel Salone d’onore della Camera di Commercio di Cuneo si è svolta lunedì 20 novembre la premiazione degli istituti cuneesi che hanno preso parte alla Sesta Edizione del premio “Storie di alternanza e competenze”, concorso scolastico dedicato alla realizzazione di filmati che raccontino le esperienze individuali o collettive di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di attività volte a valorizzare e dare visibilità ai progetti ideati e vissuti dagli studenti, nell’ambito delle collaborazioni tra istituti scolastici e partner esterni.

È un’attività che testimonia l’attenzione che il sistema camerale rivolge alla popolazione studentesca –artefice della società del futuro- e all’importanza della sinergia tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro.

Tanti gli studenti coinvolti, provenienti da numerosi Istituti scolastici della provincia, accompagnati dai propri docenti e tutors aziendali.

Nella sezione riservata agli Istituti tecnici e professionali, il primo gradino del podio è stato conquistato dagli studenti del “Bianchi-Virginio” di Cuneo sezione Geometri, che col filmato “Respira il cambiamento - Mobilità sostenibile in ambito scolastico” si sono aggiudicati il primo premio del valore di 2.500 euro.

I futuri Geometri delle classi 4A, 4B e 5°, guidati dalle insegnanti Luisa Barutta e Marta Parola, hanno emozionato i presenti col filmato da loro elaborato ispirato alla storia di Michele Scarponi, ciclista professionista morto tragicamente nel 2017, investito durante un allenamento vicino a casa.

I temi della violenza stradale, della mobilità sostenibile e attiva, della necessità e urgenza di attuare un cambiamento nelle abitudini agli spostamenti sono stati raccontati dai giovani studenti attraverso interviste, dialoghi e testimonianze inserite in una cornice di immagini e riprese aeree volte a valorizzare la splendida rete ciclo-pedonale della città di Cuneo.

Da alcuni anni infatti l’Istituto Tecnico per Geometri collabora con l’Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo attraverso percorsi PCTO volti alla sensibilizzazione degli allievi e alla riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani. La competenza e l’entusiasmo dei tutors esterni geom. Fabio Pellegrino e Andrea Grosso, infatti, ha dato il via a un percorso intenso e ricco di spunti, sia dal punto di vista professionale che sotto il profilo umano, capace di innescare con forza il desiderio di contribuire a una mobilità più sicura e sostenibile.

Quest’anno scolastico i percorsi di PCTO per gli studenti geometri saranno arricchiti da nuovi importanti progetti, come la riqualificazione dell’arredo urbano di corso Giolitti e l’approfondimento storico/architettonico sulla Stazione Vecchia di Cuneo Gesso nell’ipotesi di rigenerazione e riconversione per attività sociali, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e il recupero dei binari dismessi per trasformarli in pista ciclabile per incrementare la mobilità sostenibile sul territorio.

Ma questa è un'altra “STORIA”…..

Il video vincitore è visionabile al link https://youtu.be/gnaWjWlC-vM?si=dgO03-3mPMfyJQsJ