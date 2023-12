Calcio Serie D: non omologata la vittoria dell'Alcione a Bra, si attende la decisione degli organi disciplinari

"Attesa delibera organi disciplinari": questo è il messaggio della Lega Nazionale Dilettanti a fianco del risultato di Bra - Alcione.

Come anticipato ieri sera dal direttore sportivo giallorosso, Antonio Montanaro, durante la puntata di Stadio Aperto, il club piemontese ha presentato reclamo dopo la sconfitta con la capolista, richiedendo alla giustizia sportiva la verifica dei parametri anagrafici di un giocatore appartenente alla rosa di mister Cusatis.

La non omologazione del risultato è un pro forma in queste situazioni, in attesa che le indagini degli organi competenti facciano il proprio corso.

Per consocere le eventuali tempistiche non resta che attendere il canonico comunicato del mercoledì pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.