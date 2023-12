Europei Nuoto: ottima partenza per Sara Curtis a Otopeni

Sara Curtis strappa il pass per le semifinali dei 50 stile libero, così come l'altra azzurra Silvia Di Pietro, nella prima giornata dei campionati europei di nuoto in vasca corta.

All'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, la saviglianese allenata da Thomas Maggiora è tredicesima in 24"50.

Per Curtis sogni di gloria anche dalla 4x50 stile libero (con Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro, e Chiara Tarantino), che vola in finale.

Positivo il primo bilancio dell'Italia con cinque pass per le finali e sette per le semifinali conquistati.

Semifinali e finali al via dalle 16.55 ora italiana.