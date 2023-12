Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì vince anche a Santhià e resta a punteggio pieno

Quinto successo su cinque gare sinora disputate per il VBC Mondovì che in trasferta piega il temibile Santhià per 3-1 (25-18,21-25,23-25,24-26) al termine di una gara estremamente combattuta ed incerta.

In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 15 in compagnia di Linguì Torino (3-0 esterno al Vallesusa), a +6 sull’ Ovada e sul Chieri ed a +7 sul Santhià quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“E’ stata una partita molto combattuta ed incerta – dice Massimo Bovolo – fra due compagini che si sono equivalse, dove la differenza è stata fata dagli episodi. Noi siamo partiti molto contratti e commettendo troppi errori, poi ci siamo stabilizzati e siamo notevolmente cresciuti nel rendimento, giocando bene soprattutto nei momenti più importanti dei singoli set. Questi 3 punti, conquistati soffrendo sul campo di una diretta concorrente nella lotta per la conquista di un posto nei play-off sono davvero molto importanti per il nostro percorso di crescita. Ora concentriamoci sull’ anticipo di giovedì sera al PalaItis contro l’ ArtiVolley Collegno, una partita complicata soprattutto se non la affronteremo con la dovuta attenzione e determinazione.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Borsarelli e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone, Berutti e Chessa.

Nel primo set i monregalesi partono molto contratti e commettono davvero troppi errori gratuiti, andando sotto prima 6-1 e poi 16-8, quindi reagisce e poco per volta riduce il gap, portandosi sino a -3 (14-17 con Genesio e 17-20 con muro di Borsarelli), ma non riesce ad avvicinarsi ulteriormente e si deve arrendere 25-18, mentre entrano prima Bessone in banda e poi Chessa in battuta.

Nella seconda frazione il VBC parte forte e si porta prima sul 7-4 con Garelli e poi sul 13-10 con Candela. I monregalesi mantengono alto il proprio ritmo e prima allungano 20-15 con Genesio, poi 22-18 con ace del neoentrato Chessa ed infine chiudono 25-21 con un bel primo tempo di Borsarelli.Anche nel terzo set i monregalesi, con Berutti in campo sin dall’ avvio, partono forte e si portano prima sul 9-4 con Garelli, poi sul 14-9 con Genesio ed infine sul 18-13 con Candela. Bovolo opera il solito doppio cambio (dentro Bessone e Polizzi) ed il Mondovì mantiene il vantaggio sino al 21-17 siglato da Candela, poi accusa un calo che permette ai locali di portarsi addirittura sino a -1 (21-23), ma prima Garelli sigla il 24-22 e poi Genesio mette a terra il punto del definitivo 25-23.

Nella quarta frazione i monregalesi vanno subito avanti di 2 (7-5), ma vengono immediatamente ripresi sul 9-9. Da qui in poi le due compagini avanzano a braccetto sino al 19 pari (dentro nel frattempo Polizzi e Bessone per il solito doppio cambio e Chessa in battuta, poi i locali operano un brak e si portano sul 23-21. I monregalesi non perdono la necessaria lucidità e prima pareggiano 23-23 con il rientrato Genesio, poi ottengono il 24-23 con Garelli, quindi realizzano il 25-24 con Genesio ed infine vanno a chiuder e 26-24 ancora con un bel diagonale stretto di Genesio.

Nel prossimo turno il VBC Mondovì è atteso dall’ anticipo in programma giovedì 7 Dicembre, quando alle ore 21 ospiterà al PalaItis l’ ArtiVolley Collegno attualmente settimo, formazione assolutamente da non sottovalutare e da affrontare con la dovuta attenzione per evitare pericolose complicazioni.