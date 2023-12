Cervasca: un successo le serate dedicate alle donne e alla ribellione iraniana

Due serate ricche ed emozionanti si sono tenute a Cervasca il 24 al salone polivalente e il 30 novembre al centro d'incontro per dire con forza e coraggio "no alla violenza sulle donne". Tanti gli interventi e le informazioni da parte di Amministratori di Comuni diversi, dalla Consigliera Provinciale, dal Direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dalla responsabile dell' Anpi di Cuneo.

Bisogna educare al rispetto, alla conoscenza dell' altro e sensibilizzare sempre. La violenza purtroppo è ancora presente ovunque, anche sul territorio cuneese, ma le donne devono riuscire a dire basta, non devono subire violenze fisiche, psicologiche, economiche; possono chiedere aiuto ad un'amica, all' assistente sociale, al medico, ai centri antiviolenza, alle forze dell'ordine, al numero di pubblica utilità 1522. Ora grazie al Soroptimist International Club di Cuneo le stanze in questura e dai carabinieri sono più accoglienti e adatte per denunciare questa delicata situazione.

È stata inoltre presentata l'esperienza dell' Assessore Nadia Martini presente a Cuneo, a Parigi e a Roma agli eventi organizzati dalla Resistenza iraniana per testimoniare la vicinanza del Comune di Cervasca al popolo iraniano. Il dottor Khosro Nikzat e Elham Nikzat hanno illustrato e testimoniato le atrocità che in Iran uomini e donne vivono ogni giorno, ma non smettono di lottare per la libertà e la democrazia con la leader Maryam Rajavi per mettere al centro i diritti umani.