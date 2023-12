Cuneo si veste di luci per il Natale: allestimento delle luminarie anche in corso Nizza

Non sono stati pochi, in questi giorni, i lettori che ci hanno chiesto informazioni sulla mancanza di luminarie in città, già accese in altri centri della Granda, come a Fossano, Bra o Saluzzo.

E a Cuneo? Ci hanno chiesto in molti. In effetti, l'anno scorso l'allestimento era iniziato già dopo la metà di novembre. In questo 2023 si è partiti un po' in ritardo, ma le luminarie e il grande albero di luce in piazza Galimberti ci sono.

Ieri è stato montato l'albero attorno alla statua del Barbaroux. Oggi si stanno montando le grandi stelle in corso Nizza. Domani è prevista l'accensione dei 130 alberelli di piazza Foro Boario, in una serata di eventi organizzati dall'Open Baladin Cuneo. Venerdì, invece, è prevista l'accensione simultanea di tutte le luminarie di Cuneo, alle 17 in piazza Galimberti.

Le luci, quindi, ci sono. Ma in versione meno spettacolare rispetto agli ultimi due anni. Questione di budget.