Il risveglio sotto la prima neve dell'inverno: Cuneo è "da favola"

La prima neve "targata Cuneo" ha finalmente raggiunto anche la pianura e oggi (martedì 5 dicembre) il capoluogo si è risvegliato coperto da un gelido manto bianco candido capace di trasportare la città in una dimensione da favola.





Le proiezioni meteorologiche per la settimana in questione segnano il ritorno della neve per la giornata di venerdì 8 dicembre: un week-end lungo dell'Immacolata che si preannuncia davvero magico.