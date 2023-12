Cina, Attolico (Sace): "Mercato che offre opportunità immense"

(Adnkronos) - “Le opportunità che ci offre la Cina sono immense. La China Construction Bank (CCB) ci ha raccontato oggi che la Cina ha l'obiettivo di avere 300 milioni di persone che praticano gli sport invernali. È un numero per noi inimmaginabile e che apre le porte ad un gran numero di opportunità per le aziende italiane, che sono sicuramente un'eccellenza nel settore grazie alla loro grandissima esperienza”. Lo ha detto Bernardo Attolico, Chief business officer di Sace, a margine dell’incontro di business matching intitolato “Business Opportunities in the Chinese Winter Sports market”, parte del progetto ‘Sace connects’.

Con questo evento, Sace ha voluto creare un’opportunità per scoprire i trend del mercato degli sport invernali cinese, evidenziare le caratteristiche necessarie per una export strategy vincente e mettere in contatto le imprese locali con quelle cinesi. “Le società che abbiamo presentato oggi sono fantastiche e credo che ora si tratti solo di attivarsi e di cogliere le opportunità che abbiamo presentato. Il nostro ruolo - conclude - è quello di mettere in contatto le aziende italiane con opportunità all'estero, siamo dunque dei facilitatori”.