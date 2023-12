A Montà un’Immacolata fra le Rocche del Roero

Venerdì 8 Dicembre si terrà a Montà la "Passeggiata, castagnata e vin brulè tra le Rocche del Roero", su proposta di Terre Alte Escursioni e Turismo in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero.

Si partirà dal sito del Centro Outdoor "Valle delle Rocche", in località San Grato 2, a poca distanza dal centro del paese, alle ore 10, dopo una colazione a base di bibite calde e biscottini offerti dall’Ecomuseo delle Rocche.

Il percorso si snoderà lungo il suggestivo Sentiero del Castagno, che seguendo per una parte la panoramica linea sulle Rocche, attraversa un territorio dominato dalla presenza di imponenti esemplari di castagno noti per la produzione di pregiati frutti a maturazione anticipata.

Il 'foliage' dei castagneti e della vegetazione spontanea, presente nei profondi valloni delle Rocche, crea un ambiente di grande suggestione e bellezza.

Nei pressi della borgata Ghioni, si imboccherà il Sentiero del Lupo, così chiamato per via del toponimo della borgata isolata che attraversa detta Caialupo, lungo la via che serpeggia nell’austero bosco noto già ai tempi dei romani come 'Silva Popularis'. Tale toponimo conferma la presenza storica di questo animale nei boschi del Roero.

Il rientro all’area attrezzata del Centro Outdoor è previsto intorno alle ore 14 per il pranzo al sacco con, a seguire, castagnata, vin brulè e altre sorprese per tutti i partecipanti.

Alle ore 11 partiranno anche il Tour guidato in MTB di circa 30 km – 850 mt dislivello (gratuito) e il Tour guidato Gravel (gratuito) di circa 50 km – 500 mt dislivello con rientro previsto alle 14. Difficoltà medio-alta il primo, media il secondo.

La prenotazione dell’escursione è gradita e sarà effettuata a Terre Alte in modalità online, attraverso il modulo del sito, WhatsApp o telefonica al 339 6575703.

Lunghezza percorso Km 12 circa – dislivello totale 340 mt

Contributo escursione di euro 13 a persona, gratuità minori anni 12.

Camminata condotta da guida turistica, guida ambientale escursionistica AIGAE, Regione Piemonte con narrazione del territorio.

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati, pranzo al sacco.

In caso di previsto maltempo, contattare Terre Alte o consultare il sito.