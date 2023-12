Bra: festa di Natale per i cittadini senior

Il Comune di Bra e la sezione cittadina dell’Arci-Unitre organizzano il tradizionale momento di festa natalizia dedicata ai cittadini senior.

L’appuntamento è per martedì 19 dicembre 2023 presso la sala conferenze del centro “Giovanni Arpino” dove, a partire dalle 15, è prevista musica, balli e divertimento con l’orchestra “Le bolle blu”. A porgere gli auguri a nome dell’amministrazione comunale saranno il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Arci Bra – Unitre in via Audisio 5, tel 0172.245901 o www.arcibra.it. (rb)