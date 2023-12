Cherasco, servizi sociali: più di 500 utenti seguiti, sul territorio comunale, dagli operatori dell’ambito di Bra

Presa in carico di adulti con disabilità, sostegno a famiglie e minori e supporto agli anziani: sono gli ambiti di intervento che, in termini di spesa, hanno assorbito, nel 2022, la parte maggiore degli 800mila euro stanziati dal Comune di Cherasco, per i servizi sociali. Un settore cruciale, gestito in forma associata con altri dieci enti locali, grazie a una convenzione intercomunale guidata dalla Città di Bra.

Il dato emerge dal report annuale, presentato nei giorni scorsi, dai referenti dei servizi sociali dell’ambito braidese all’Amministrazione comunale della Città delle paci. Con i suoi 9.465 abitanti, Cherasco ospita, da sola, quasi un sesto della popolazione totale della circoscrizione, che conta poco più di 66mila residenti. Oltre alle somme destinate al bilancio della socio-assistenza intercomunale, chiuso nel 2022 con una spesa complessiva di poco inferiore ai 6 milioni di euro per gli undici enti locali, Cherasco ha versato 255mila euro di quota capitaria, per l’erogazione dei servizi del Sistema sanitario nazionale.

In totale sono più di 500 le persone seguite, sul territorio cheraschese, per problemi socio-economici: il gruppo più numeroso è quello degli anziani (più di 180, fra autosufficienti e quanti non sono tali), cui seguono persone in condizioni di povertà (135 i casi complessivi) e le famiglie e minori per i quali si sono resi necessari interventi (133 le situazioni monitorate). Sono più di ottanta, fra minori e adulti, i soggetti affetti da disabilità seguiti dagli operatori dell’ambito braidese

Per quanto concerne il sostegno agli anziani in difficoltà, gli investimenti più consistenti, più di 80mila euro, sono stati effettuati per finanziare l’assistenza domiciliare e i soggiorni temporanei in strutture specializzate; l’integrazione delle rette, per gli ospiti delle case di riposo, hanno assorbito poco più di 40mila euro. Sono stati 127, invece, gli interventi educativi per minori, attuati in modo congiunto da servizi sociali e realtà territoriali, finanziati con 55mila euro. Sei gli inserimenti di nuclei con figli a carico in strutture residenziali, otto i minori affidati dagli operatori a famiglie e centri diurni, diciannove i nuclei familiari che hanno avuto accesso a versamenti per integrare il reddito insufficiente.

Particolare attenzione è stata riservata ai percorsi di presa in carico e autonomizzazione di adulti e minori affetti da disabilità, ambiti ai quali sono stati destinati più di 320mila euro, il 40 per cento delle risorse stanziate dal Comune nel 2022. Sono 14 i percorsi educativi attivati, lo scorso anno, per minori con fragilità, tre i soggetti seguiti per difficoltà nella comunicazione, quattro le adozioni portate a termine. Inserimenti in centri specializzati e strutture residenziali hanno ricevuto la maggior parte delle risorse destinate agli adulti con disabilità. I centri diurni Il girasole di Narzole, A.g.ha.v di Bra e la Rosaspina di Sommariva Bosco sono le realtà che hanno accolto i beneficiari. A questi si aggiungono i 5 adulti inseriti in realtà residenziali.

Commenta il presidente del consiglio comunale Massimo Rosso, titolare delle deleghe alle politiche assistenziali e sociali: "In un periodo storico segnato dal progressivo innalzamento dell’età media della popolazione e da crescenti difficoltà economiche per alcuni nuclei famigliari, gli stanziamenti socio-assistenziali consentono di rafforzare lo spirito di coesione comunitaria e realizzare, fattivamente, una società più inclusiva. A quote capitarie e servizi sociali, nel 2022, abbiamo destinato somme superiori a un milione di euro, una dimostrazione del nostro impegno, in qualità di amministratori, a non “lasciare indietro” nessuno".