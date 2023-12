Dall'oncologia all'endometriosi, fino alla gravidanza e al parto: al Santa Croce di Cuneo l'eccellenza è rosa

Ieri sera Quarta Parete ha dedicato la puntata alla struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, diretta dal dottor Andrea Puppo.

Un'occasione per parlare di un reparto che si è rinnovato, con l'inaugurazione della nuova Ostetricia 15 giorni fa, che vanta numeri di rilievo, a partire dai quasi 1800 parti all'anno, secondi solo al Sant'Anna di Torino in Piemonte.

E poi l'Oncologia ginecologica, per la quale il Santa Croce è tra i primi ospedali d'Italia per numeri e risultati. Punto di riferimento anche per l'endometriosi, una patologia subdola e ancora poco conosciuta che colpisce circa tre milioni di donne in Italia.

Il dottor Puppo è tra i massimi esperti in questo ambito. Guida un reparto che ha ottenuto il massimo punteggio, tre bollini rosa, per l'attenzione al mondo e alla salute delle donne. Ed è, questo, uno degli obiettivi del dottor Puppo, supportato pienamente dalla direzione generale e dal commissario Livio Tranchida: rendere il Santa Croce e Carle di Cuneo un ospedale sempre più orientato alla cura delle donne.

